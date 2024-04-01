Неизвестный с молотком и перцовым баллончиком напал на подростка в Рощино

В поселке Рощино Выборгского района Ленобласти неизвестный мужчина набросился на 13-летннего подростка с молотком и распылил ему в лицо перцовый баллончик.

Инцидент произошел 31 марта на улице Шалавина. Незнакомец распылил ребенку в лицо перцовый баллончик, ударил его по шлему молотком, повалил на землю и начал избивать.

У школьника диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы. Отец пострадавшего обратился в правоохранительные органы. Агрессора разыскивают.