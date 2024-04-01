В Петербурге задержали гражданина Индии за нездоровую тягу к маленьким девочкам

Иностранец трижды за день в разных частях города оказывал знаки внимания несовершеннолетним.

В полицию Петербурга с разницей всего в несколько часов поступило сразу три заявления о домогательствах. Причем все они — на одного и того же человека, гражданина Индии.

Пострадавшие — девочки в возрасте 17, 13 и 9 лет — рассказали правоохранителям, что иностранец подходил к ним сзади, лапал и тут же уходил. При этом одной из девочек повезло меньше — индиец позже преследовал ее до самого дома.

К вечеру того же дня мигранта задержали. 33-летний Ансари приехал в Россию пять месяцев назад работать. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело, по которой ему грозит до 14 лет тюрьмы.