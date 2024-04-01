Мужчина выбросил свою возлюбленную в мусоропровод высотки во Всеволожске

Женщина долгое время не могла выбраться, но в конечном итоге ей это все же удалось.

В понедельник, 1 апреля, жители многоэтажного дома на улице Плоткина во Всеволожске обратились к коммунальщикам с необычной просьбой — помочь вызволить женщину, оказавшуюся в мусоропроводе.

Как рассказала прибывшему на место ЧП сотруднику ЖКХ сама пострадавшая, в мусоропровод ее заточил ухажер. По имеющимся данным, женщина не пострадала и покинула место инцидента почти сразу.