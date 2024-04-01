По делу о теракте в «Крокусе» задержан еще один подозреваемый

Новый фигурант дела подозревается в финансировании исполнителей теракта.
Следственный комитет РФ будет ходатайствовать об аресте еще одного подозреваемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».
Согласно материалам следствия, задержанный оплатил проживание террористов, напавших на концертный зал. Более того, одному из исполнителей подозреваемый перевел деньги уже после совершения теракта.
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28.03.2024 138