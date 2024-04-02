Мужчина решил пострелять на Большеохтинском мосту — видео

В Петербурге полицейские задержали мужчину, который решил пострелять в воздух на Большеохтинском мосту.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию в ночь на 2 апреля. Через 8 минут подозреваемого задержали на берегу, возле дома по улице Красного Текстильщика. Им оказался 31-летний мужчина. У него изъяли устройство «Пионер» и два патрона.

Видео: ГУ МВД России по СПб и ЛО

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Ранее он уже был судим по этой статье. Выясняются все обстоятельства произошедшего.