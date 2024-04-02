На въезде в Выборг со стороны Приморского шоссе временно ограничат движение

Дорожники Ленобласти предупредили о ночных ограничениях движения на въезд в Выборг со стороны Приморского шоссе.

Движение по ремонтируемым мостам у судостроительного завода на Приморском шоссе будет ограничено до четверга включительно. График:

среда, 3 апреля, с 00:00 по 01:00 и с 02:00 до 03:00;

четверг, 4 апреля, с 00:00 по 01:00.

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За это время строители поставят конструкции временного моста через протоку в бухте Ховенлахти, после чего движение будет переключено на новый участок. Старый мост пойдет под снос – вместо него построят новый. Путепровод за ним заменится насыпью, а следующий — целиком обновится.