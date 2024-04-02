На въезде в Выборг со стороны Приморского шоссе временно ограничат движение

Автор: Гузель Галимова
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Дорожники Ленобласти предупредили о ночных ограничениях движения на въезд в Выборг со стороны Приморского шоссе.

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Фото: @dorogi_47

Движение по ремонтируемым мостам у судостроительного завода на Приморском шоссе будет ограничено до четверга включительно. График:

  • среда, 3 апреля, с 00:00 по 01:00 и с 02:00 до 03:00;
  • четверг, 4 апреля, с 00:00 по 01:00.

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