ФАС проверяет крупнейшие торговые сети из-за цен на яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверки крупневших торговых сетей из-за цен на яйца. Выясняется, нет ли антиконкурентных соглашений.
«Служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке. <…> В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС незамедлительно примет меры реагирования», — говорится в заявлении.
В частности, проверки проводятся в сетях «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О’Кей», «Метро» и «Ашан». Ранее ведомство уже проверило производителей куриных яиц.
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К слову, только в декабре 2023 года яйца в Ленобласти подорожали на 16%. По стране в целом рост цен с начала 2023-го составил 59%.