«Уникальный случай»: Ленобласть ждет погодная аномалия

В регионе одновременно «сойдутся сразу все погодные сезоны», рассказал синоптик Александр Колесов.

По данным синоптика Александра Колесова, новый циклон «Patricia», который движется на Ленобласть, обернется необычной аномалией.

Днем 3 апреля на территории Ленинградской области сойдутся сразу все погодные сезоны, бывает же такое, но очень редко. Так что в нашем регионе ожидается уникальный случай, — пишет синоптик в своем Т-г канале.

Так, пока на северо-западе будет минус, на юго-востоке Ленобласти воздух прогреется уже до +13…+16 гр. Тем временем пока на Карельском перешейке будет снежные метели, в Тихвинском районе прогнозируется гроза.