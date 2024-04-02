Эстония может ограничить работу КПП на границе с Россией

Речь идет о контрольно-пропускном пункте в Нарве.
Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии, а также МВД страны хотят изменить режим работы пограничного перехода на границе с Россией. Речь идет о КПП в городе Нарве, пишет «Деловой Петербург».
Как передают СМИ, погранпереход будет работал только в дневные часы — с 7:00 до 23:00. Причиной ограничений называется значительное снижение числа пересекающих границу ночью.
Это решение даст нам возможность реорганизовать нашу работу таким образом, чтобы мы могли более тщательно проверять нарушителей границы в дневное время и при необходимости усилить наблюдение на зелёной границе, — заявил глава погранслужбы Эстонии.
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22.03.2024 184