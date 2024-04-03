В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Игорем Шлепаковым

Автор: Гузель Галимова
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В Киришском районе Ленобласти состоялась церемония прощания с погибшим военнослужащим Игорем Шлепаковым.

Бойца похоронили с воинскими почестями. Дань уважению погибшему отдали родные и близкие бойца, а также представители администрации.

В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Игорем Шлепаковым СВО, погиб военный, Кириши, Женская консультация КиришиФото: администрация Киришского района
В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Игорем Шлепаковым СВО, погиб военный, Кириши, Женская консультация КиришиФото: администрация Киришского района
В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Игорем Шлепаковым СВО, погиб военный, Кириши, Женская консультация КиришиФото: администрация Киришского района
В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Игорем Шлепаковым СВО, погиб военный, Кириши, Женская консультация КиришиФото: администрация Киришского района
Фото: администрация Киришского района

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