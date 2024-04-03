В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Игорем Шлепаковым

В Киришском районе Ленобласти состоялась церемония прощания с погибшим военнослужащим Игорем Шлепаковым.
Бойца похоронили с воинскими почестями. Дань уважению погибшему отдали родные и близкие бойца, а также представители администрации.
Фото: администрация Киришского района
Фото: администрация Киришского района
Фото: администрация Киришского района
Фото: администрация Киришского района
Фото: администрация Киришского района
Вам будет интересно
Врачи Всеволожской клинической межрайонной больницы поставили на ноги бойца, который получил серьезное ранение в зоне СВО. Два года назад Владимир отправился...
30.03.2024 178