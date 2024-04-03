Финляндия может оставить закрытыми КПП на границе с Россией на неопределенный срок

Автор: Анастасия Щербакова
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С инициативой выступило МВД страны.

МВД Финляндии предложило оставить закрытыми КПП на границе с Россией «до дальнейшего уведомления», передает ТАСС, ссылаясь на повестку заседания финского правительства, которое пройдет 4 апреля.

МВД предлагает кабмину утвердить постановление: «Решение правительства о закрытии пограничных переходов до дальнейшего уведомления и централизации подачи заявления о предоставлении международной защиты», — передает агентство.
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31.03.2024 110
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