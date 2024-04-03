Мишустин заявил, что некоторым иностранцам упростят получение гражданства России

Привилегией будут обладать те иностранцы, которые этого достойны, заявил премьер-министр РФ.
Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что Россия упростит процесс получения гражданства для иностранцев, которые этого заслуживают.
Надо людям, которые хотят стать россиянами, которые достойны этого по нашим меркам, сделать все для упрощения этих процедур, — цитирует премьер-министра ТАСС.
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03.04.2024 85