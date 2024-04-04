Мишустин: средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей

Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, правительство знает «это от работодателей, … каждую цифру». Он отметил, что в этой цифре учтены выплаты оборонным предприятиям и участникам военной операции.

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Ранее он отметил, что номинальный рост зарплат в России за 2023 год составил 14%, а реальный — 7,8%.