Житель Кировского района хранил у себя дома полкило пороха

Автор: Гузель Галимова
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Полицейские обнаружили взрывоопасное вещество в доме в СНТ «Дружба» массива Грибное в Кировском районе Ленобласти.

Житель Кировского района хранил у себя дома полкило пороха Порох, Ленобласть, Кировский район
Житель Кировского района хранил у себя дома полкило пороха Порох, Ленобласть, Кировский район
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Хозяин участка сам вызвал полицию. Он сообщил, что после покупки дома около 20 лет тому назад обнаружил две металлические банки с порохом, которые хочет добровольно сдать.

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Житель Кировского района хранил у себя дома полкило пороха Порох, Ленобласть, Кировский район
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Экспертиза установила, что в банках хранилось около полкило бездымного пороха. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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