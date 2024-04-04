Рабочего затянуло в конвейер на производстве в Выборге

Автор: Гузель Галимова
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Рабочий выжил, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Инцидент произошел вечером 2 апреля на предприятии по добыче щебня в Выборге. 57-летнего рабочего затянуло в конвейер, когда он, по предварительным данным, смазывал невыключенный механизм. Дробильщика госпитализировали с переломами грудной клетки и ребер.

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