Еще в 4 населенных пунктах Ленобласти доступна оплата общественного транспорта электронными проездными

Такая возможность появилась в Волхове, Приозерске, поселке Сосново и Тихвине.
Теперь оплата электронными проездными доступна жителям еще четырех населенных пунктов Ленобласти. Такая возможность появилась Тихвине, Волхове, Приозерске и поселке Сосново.
В частности, оплатить этим способом проезд можно на маршрутах, обслуживаемых компанией «Пальмира».
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04.04.2024 17