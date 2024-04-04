Еще в 4 населенных пунктах Ленобласти доступна оплата общественного транспорта электронными проездными

Такая возможность появилась в Волхове, Приозерске, поселке Сосново и Тихвине.

Теперь оплата электронными проездными доступна жителям еще четырех населенных пунктов Ленобласти. Такая возможность появилась Тихвине, Волхове, Приозерске и поселке Сосново.

В частности, оплатить этим способом проезд можно на маршрутах, обслуживаемых компанией «Пальмира».