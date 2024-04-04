Путин: МРОТ в ближайшие годы должен стать в 2 раза больше

Глава государства выступил на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет индексироваться и дальше. Как подчеркивает президент РФ Владимир Путин, величина показателя к 2030 году должна составить 35 тысяч рублей. То есть — в два раза выше, чем сейчас.

Об этом глава государства заявил на съезде Федерации независимых профсоюзов России 4 апреля.