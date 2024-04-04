Систему начнут тестировать в нескольких регионах в пилотном режиме, а затем на нее перейдет и вся страна.

Президент России Владимир Путин заявил о планах по внедрению новой отраслевой системы оплаты труда для работников бюджетной сферы. Пилотный проект будет запущен в нескольких регионах, а к 2027 году он будет распространен на всю страну.

Сначала проведем пилотные проекты в субъектах Федерации, а в начале 2027 года на так называемые отраслевые системы оплаты труда работников бюджетной сферы предстоит перейти в масштабах всей страны, — объявил президент, выступая на XII съезде Федерации профсоюзов России.