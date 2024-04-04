МИД Украины потребовал отдать Киеву все существующие в мире системы Patriot

Автор: Анастасия Щербакова
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Глава дипломатического ведомства заявил, что Украина нуждается в них больше других стран.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что все существующие зенитно-ракетные комплексы Patriot должны быть переданы Киеву. Об этом глава дипведомства заявил на встрече с главой МИД Польши Радославом Сикорским.

Кулеба заявил, что Patriot необходимо поставить киевскому режиму как можно скорее. Также политик уверен, что более подходящего места в мире, чем Украина, для данных военных комплексов нет.

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