МИД Украины потребовал отдать Киеву все существующие в мире системы Patriot

Глава дипломатического ведомства заявил, что Украина нуждается в них больше других стран.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что все существующие зенитно-ракетные комплексы Patriot должны быть переданы Киеву. Об этом глава дипведомства заявил на встрече с главой МИД Польши Радославом Сикорским.
Кулеба заявил, что Patriot необходимо поставить киевскому режиму как можно скорее. Также политик уверен, что более подходящего места в мире, чем Украина, для данных военных комплексов нет.
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