Смерть водителя автомобиля за рулем привела к ДТП в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Петербургская полиция/ Телеграм

Машина, за рулем которой находился 59-летний водитель, врезалась в стоящий на светофоре другой автомобиль.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП в Петродворцовом районе Петербурга.

По имеющимся данным, «Шевроле» врезался в стоящий на светофоре «Рено», а затем вылетел в кювет. За рулем американской иномарки находился 59-летний мужчина без признаков жизни.

Как передает МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина мог скончаться еще до столкновения.

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