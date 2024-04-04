Смерть водителя автомобиля за рулем привела к ДТП в Петербурге

Машина, за рулем которой находился 59-летний водитель, врезалась в стоящий на светофоре другой автомобиль.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП в Петродворцовом районе Петербурга.

По имеющимся данным, «Шевроле» врезался в стоящий на светофоре «Рено», а затем вылетел в кювет. За рулем американской иномарки находился 59-летний мужчина без признаков жизни.

Как передает МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина мог скончаться еще до столкновения.