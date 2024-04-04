Голикова: прожиточный минимум в России за 4 года вырос более чем на 36%

Прирост оказался выше показателя инфляции за этот период на 6,4%.

За последние четыре года прожиточный минимум в России увеличился на 36,7%. Это на 6,4% выше уровня инфляции за указанный период, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

С 2020 года прожиточный минимум вырос на 36,7%, что на 6,4% выше уровня инфляции за тот же период, — сказала она.

Тем временем Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы МРОТ должен стать в два раза больше.