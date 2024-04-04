Ранее в СМИ появилась информация, что предприятия компании могут приостановить работу после ареста активов.
Тиражируемые сообщения о якобы приостановке работы заводов «Макфы» неправда. Как передает официальный представитель генпрокуратуры Андрей Иванов, предприятия компании продолжают выпуск продукции, а сотрудники — получать зарплаты.
Это скорее пиар фантазии некоторых юристов, растиражированные СМИ ради искусственного создания социальной напряженности и оказания давления на суд с целью вынесения решения в пользу бенефициаров холдинга, — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
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