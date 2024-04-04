Украинцы назвали главную угрозу своей стране: начали осознавать

Большинство жителей Украины считают, что наибольшую угрозу стране несет коррупция.

Недавний опрос, проведенный среди жителей Украины, показывает, что самую серьезную угрозу стране несет коррупция. Так ответили больше половины опрошенных, пишет РИА Новости, ссылаясь на украинские СМИ.

Так, 51% респондентов заявили, что коррупционные преступления представляют наибольшую угрозу Украине. 46% опрошенных заявили, что опасаются последствий конфликта с Россией, а 11% — ситуации в экономике, которая выражается в снижении уровня жизни и высокой инфляции.

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