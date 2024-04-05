Появилось видео задержания пособников теракта в «Крокусе»

ФСБ России опубликовала видео задержания в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«За теракт в «Крокусе», — ответили двое из них на вопрос о причинах задержания.

Видео: Мэш/ФСБ

По данным ведомства, все трое подозреваемых являются выходцами из Центрально-Азиатского региона – двое иностранных граждан, один гражданин РФ. Двое переводили деньги на покупку огнестрельного оружия и автомобиля для исполнителей теракта, а третий вербовал пособников и финансировал исполнителей.