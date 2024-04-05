В Бокситогорском районе подтопило участок дороги и пешеходный мост

В МЧС рассказали о ситуации с паводком в Ленинградской области.

По данным на 4 апреля, в Бокситогорском районе подтоплен участок дороги на протяжении 140 метров, глубиной до 65 см, а также пешеходный мост. Ситуация находится на контроле.

В Тихвинском районе в зоне подтопления оказались 79 приусадебных участков и низководных мостов. Из-за разлива реки Сапа под водой оказался низководный мост в деревне Засыпье.

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Сотрудники МЧС России делают все необходимое по недопущению нарушения жизнедеятельности населения.