СК получил данные из телефонов обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Следственный комитет РФ получил данные из мобильных телефонов обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле».

Результаты экспертного исследования устройств, которые террористы пытались уничтожить, позволили получить «значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению». Ведомство допускает, что эти данные могут свидетельствовать о связи между терактом и проведением спецоперации на Украине.

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По данным следствия, «Крокус сити холл» был выбран в качестве объекта нападения по указанию куратора, руководившего действиями террористов. 24 февраля исполнители теракта отправляли ему скриншоты входов в здание и подъездных путей к нему. Все это обвиняемый подтвердил. В телефоне одного из террористов также найдены фото украинских боевиков.

Следствие продолжается.