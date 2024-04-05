На губернатора Мурманской области напали с ножом

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля после встречи с горожанами.

Злоумышленник ударил его ножом в живот, после чего главу региона экстренно госпитализировали. Ему уже провели операцию, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Нападавшего задержали, ранив из табельного оружия. Им оказался 42-летний житель города Апатиты. На допросе мужчина заявил, что испытывал к губернатору неприязнь, хотя и не был знаком с ним лично.

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Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.