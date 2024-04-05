«Это высокая оценка для всех ленинградцев»: Перминов прокомментировал попадание Дрозденко в рейтинг самых влиятельных губернаторов

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вошел в топ-10 «самых влиятельных губернаторов» по версии АПЭК.
Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, за счет чего Александру Дрозденко и «Команде47» удается быть в числе «губернаторов-тяжеловесов».
«Факторами сами авторы доклада отметили реализацию инфраструктурных и инвестиционных проектов, внимание к социальным проблемам на местах, развитие внутреннего туризма, реакцию на вызовы в сфере безопасности. По каждому из критериев регион показывает существенные наработки и выверенные алгоритмы действий, постоянно их совершенствует», — отметил сенатор.
Он добавил, что стабильность позиций указывает на сплоченную и планомерную командную работу. И то, что в таких рейтингах эти усилия находят отражение, говорит само за себя.
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«Уверен, это высокая оценка для всех ленинградцев. Потому что каждый, кто прилагает усилия, труд и душевные силы к помощи нашим ребятам в зоне СВО, обеспечению надежного тыла и социального благополучия, к созидательным проектам, обращенным в будущее, — чувствует, что мы на верном пути и вместе вносим реальный вклад в решение ключевых общих задач в стране и в регионе», — заключил Сергей Перминов.