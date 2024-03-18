Дрозденко призвал жителей Ленобласти голосовать за проекты по благоустройству

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

До 30 апреля в стране проходит голосование по проектам благоустройства общественных территорий.

IMG_4778FAF7703C-1
Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Жители Ленобласти также могут принять в нем участие, выбрав один из представленных на сайте дизайн-проектов. Губернатор Александр Дрозденко призвал жителей принять в голосовании активное участие.

«Выборы президента России завершились, а онлайн-голосование за проекты благоустройства продолжается! Вам решать, как должны меняться города, в которых живут ваши близкие», — сказал глава региона.

Вам будет интересно
Дрозденко призвал жителей Ленобласти голосовать за проекты по благоустройству Ленобласть, Дрозденко, благоустройство
В Ленобласти заявления в первый класс начнут принимать с 1 апреля
Прием заявлений на поступление в первые классы начнется 1 апреля во всех школах Ленобласти. Приемная кампания будет проходить в два этапа...
14.03.2024 167
Автор