Дрозденко призвал жителей Ленобласти голосовать за проекты по благоустройству

До 30 апреля в стране проходит голосование по проектам благоустройства общественных территорий.

Жители Ленобласти также могут принять в нем участие, выбрав один из представленных на сайте дизайн-проектов. Губернатор Александр Дрозденко призвал жителей принять в голосовании активное участие.

«Выборы президента России завершились, а онлайн-голосование за проекты благоустройства продолжается! Вам решать, как должны меняться города, в которых живут ваши близкие», — сказал глава региона.