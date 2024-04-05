Уровень воды в реке Тихвинка за ночь снизился на 6 сантиметров

Уровень воды в реке Тихвинка начал снижаться и составляет сейчас 532 см, накануне — 538 см.

В зоне подтопления, по данным на 10 утра, находятся 90 придомовых участков, 231 человек. Частично подтоплены территории Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря и Тихвинского Введенского женского монастыря, сообщили в комитете правопорядка и безопасности Ленобласти. От эвакуации жители отказались.

В администрации Тихвинского района добавили, что в зоне подтопления проживают 63 ребенка, 57 из них школьники. На «дистанционку» ушли четверо, остальные ходят в школу.

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Спасатели работают круглосуточно. Они обходят дома, доставляют продукты по заявкам, помогают добраться до поликлиники и работы, если жители просят.