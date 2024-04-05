Минувшая ночь в Петербурге и Ленобласти выдалась морозной.

На юге Ленобласти термометры показывали до -10 градусов, на севере — до -14. В Петербурге также было прохладно – до -5…-6 градусов. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Две следующие ночи также будут морозными на большей части Ленобласти. Однако дневная температура становится все заметнее, так что вскоре можно будет почувствовать настоящую весну.

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Синоптик добавил, что установившийся западный ветер будет усиливаться в воскресенье, 7 апреля, и ещё в понедельник, 8 апреля, но он продолжит приносить в наш регион теплый воздух.