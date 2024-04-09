Пенсионер сбил ребенка на велосипеде в Ломоносовском районе

По предварительным данным, 71-летний житель Аннино на Daewoo Matiz наехал на семилетнего школьника 8 апреля около 20:30 во дворе дома на улице Садовой в Лаголово Ломоносовского района.
Ребенок ехал на встречу автомобилю на велосипеде. Пострадавшего с травмами средней тяжести увезли в больницу.
С 2023 года водитель семь раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Обстоятельства происшествий устанавливаются.
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26.12.2022 3386