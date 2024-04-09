Коммерсанты выплатят более 57 млн рублей за ущерб от химотходов в Тосненском районе

Транспортировку и хранение химических веществ и отходов выявили на земельном участке площадью более 51 тысячи квадратных метров в Ульяновке Тосненского района.

Отходы складировались без соответствующих разрешений. По результатам проб установлено превышение содержания загрязняющих веществ. Это сказалось на ухудшении состояния земель.

Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с ООО «Леноблзем» в бюджет администрации Ульяновского поселения более 57 миллионов рублей в счет возмещения вреда.