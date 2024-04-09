Командазаботы47: медики навестили бывших узников фашистских концлагерей в Приозерском районе

Свои визиты медики приурочили к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается 11 апреля

На фото — пенсионеры из Приозерского района, бывшие узники, которых навестили медики Приозерской межрайонной больницы.

Мобильная бригада провела каждому электрокардиографию, взяла анализ крови и уже по результатам провела повторные полноценные медицинские консультации по дальнейшему лечению или улучшению здоровья. Все необходимые направления к профильным специалистам выданы, — отметили на страничке Команды47 в ВК.

Вам будет интересно Узники концлагерей: что известно о фабриках смерти и какие подвиги остались в истории холокоста? 11 апреля проходит Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В период Второй Мировой Войны огромное количество людей оказались в лагерях-смерти.... 11.04.2023 4211

11 апреля проходит Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В период Второй Мировой Войны огромное количество людей оказались в лагерях-смерти. Кто-то трагически скончался, не увидел Великой Победы, другие прошли через ужасы заключения, испытав всю ненависть фашисткой идеи, которая повлияла на их дальнейшую жизнь. Редакция ivbg.ru собрала факты о фашизме и делится ими с читателями.