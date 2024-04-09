Командазаботы47: медики навестили бывших узников фашистских концлагерей в Приозерском районе

Автор: Кира Нагорная
-
Поделиться

Свои визиты медики приурочили к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается 11 апреля

KSVMYBk4bC4
Фото: Команда 47

На фото — пенсионеры из Приозерского района, бывшие узники, которых навестили медики Приозерской межрайонной больницы.

Мобильная бригада провела каждому электрокардиографию, взяла анализ крови и уже по результатам провела повторные полноценные медицинские консультации по дальнейшему лечению или улучшению здоровья. Все необходимые направления к профильным специалистам выданы, — отметили на страничке Команды47 в ВК.
BQSMMjSuwjQ
Фото: Команда 47
Вам будет интересно
Командазаботы47: медики навестили бывших узников фашистских концлагерей в Приозерском районе Приозерский район, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
Узники концлагерей: что известно о фабриках смерти и какие подвиги остались в истории холокоста?
11 апреля проходит Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В период Второй Мировой Войны огромное количество людей оказались в лагерях-смерти....
11.04.2023 4211

11 апреля проходит Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В период Второй Мировой Войны огромное количество людей оказались в лагерях-смерти. Кто-то трагически скончался, не увидел Великой Победы, другие прошли через ужасы заключения, испытав всю ненависть фашисткой идеи, которая повлияла на их дальнейшую жизнь. Редакция ivbg.ru собрала факты о фашизме и делится ими с читателями.

Автор