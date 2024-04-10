Водитель внедорожника, снесшего двух человек в Петербурге, признался, что отвлекся от дороги

Пострадавшие были госпитализированы с места ДТП.

Мужчина, сбивший двух человек на Московском проспекте в Петербурге 10 апреля, заявил полицейским, что отвлекся от дороги. Всего в ДТП пострадали два человека: 52-летний велосипедист и 21-летняя девушка. Оба пересекали проезжую часть по «зебре» и на разрешающий сигнал светофора.

В результате наезда велосипедист и девушка — пешеход были госпитализированы, однако после оказания медпомощи отпущены из больницы в удовлетворительном состоянии, — сообщает МВД по Петербургу и Ленобласти.

Момент серьезного ДТП попал на видео.