После столкновения водитель вышел из салона, забыв выключить передачу.

Момент серьезного ДТП на Московском проспекте в Петербурге 10 апреля попал на видео. На кадрах видно, как внедорожник на большой скорости сносит велосипедиста и женщину в метре от него. Оба переходили «зебру» на разрушающий сигнал.

Сразу после столкновения перепуганный водитель вышел из салона, забыв при этом вырубить передачу. В итоге внедорожник покатился прямо на пострадавших. К счастью, они успели отреагировать и, несмотря на травмы, отбежали в сторону.

Видео ЧП публикует Mash на Мойке.