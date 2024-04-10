Внедорожник снес велосипедиста и пешехода в Петербурге, а затем едва не переехал их снова — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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После столкновения водитель вышел из салона, забыв выключить передачу.

Момент серьезного ДТП на Московском проспекте в Петербурге 10 апреля попал на видео. На кадрах видно, как внедорожник на большой скорости сносит велосипедиста и женщину в метре от него. Оба переходили «зебру» на разрушающий сигнал.

Сразу после столкновения перепуганный водитель вышел из салона, забыв при этом вырубить передачу. В итоге внедорожник покатился прямо на пострадавших. К счастью, они успели отреагировать и, несмотря на травмы, отбежали в сторону.

Видео ЧП публикует Mash на Мойке.

 

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