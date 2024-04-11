Сильнейших порывов ветра не выдерживают двери и стекла.
Последствия разгула стихии в Мурино запечатлели на видео очевидцы. Сильные порывы ветра крушат двери, стекла и крыши.
Так, у станции метро «Девяткино», например, выбило входную дверь в пекарню. Та же участь ждала остекление и водоотвод.
У метро «Девяткино» треш и аврал. Сотрудники полиции борются с нелегальной торговлей, а ветер-бродяга рушит двери, бьёт стекла и гнёт водоотводы, — комментируют очевидцы.
Кадрами делится Телеграм-канал «Горячие новости Мурино».
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