«Треш и аврал»: жители Мурино делятся кадрами последствий ураганного ветра

Автор: Анастасия Щербакова
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Сильнейших порывов ветра не выдерживают двери и стекла.

Последствия разгула стихии в Мурино запечатлели на видео очевидцы. Сильные порывы ветра крушат двери, стекла и крыши.

Так, у станции метро «Девяткино», например, выбило входную дверь в пекарню. Та же участь ждала остекление и водоотвод.

У метро «Девяткино» треш и аврал. Сотрудники полиции борются с нелегальной торговлей, а ветер-бродяга рушит двери, бьёт стекла и гнёт водоотводы, — комментируют очевидцы.

Кадрами делится Телеграм-канал «Горячие новости Мурино».

 

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