Водителей предупредили об ограничениях на дорогах Ленобласти 12 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
— км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
— км 57,98,121,134,168 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
— км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 16:00, строительство линии освещения;
-км 48,53 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения.
М—10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
— км 35 — км 136 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 16:00, строительство линии освещения;
— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
— км 82-100 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от пыли и грязи механизированным способом;
— км 55-100 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от пыли и грязи механизированным способом;
— км 47-100 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, уборка пыли и налета с проезжей части у осевого блока бетонного ограждения типа «Нью-Джерси»;
— км 80-100 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка укреплённой обочины, примыканий, заездных карманов;
— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов обочины;
— подъезд к г. Выборгу № 2 км 3-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка грунта от бордюрного камня;
— км 136 ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 16:00, строительство линии освещения.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
— км 36-38 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка грунта от бордюрного камня;
-км 23-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка автобусных остановок.
А-181 «Магистральная»:
— км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом (мойка);
— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора с элементов дороги;
— км 18-25 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, обследование дороги;
— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка силового барьерного ограждения и обочин;
— км 74+350 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт перильного ограждения и шумозащитных экранов;
— км 64+300 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт силового барьерного ограждения;
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
— км 42-38-42 ограничение скорости движения в оба направления третья полоса с 09:00 до 18:00, очистка разделительной полосы вручную
— км 38-48-38 ограничение скорости движения в оба направления первая полоса с 09:00-17:00, механическая очистка краевой линии по обочине и помывка шумозащитных экранов
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой
— км 149-148 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, установка сигнальных столбиков ССУ-075;
— подъезд к МТП «Усть-Луга» км 16-40 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, уборка песка механическим способом (ПУМ).