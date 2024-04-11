За март в Ленобласти была найдена всего одна новая незаконная свалка

Всего Россельхознадзор обследовал 7,5 тысяч га земли сельскохозяйственного назначения в Ленинградской и Псковской областях. В каждом из регионов было найдено только по одной свалке.

Как сообщили в ведомстве, в Волосовском районе Ленинградской области была зафиксирована свалка площадью 0,0022 га. Еще одна незаконная свалка была обнаружена на территории Псковской области.

Всего за март специалисты Россельхознадзора провели 182 контрольных мероприятия без взаимодействия с проверяемыми лицами. В их числе 174 выездных обследования земельных участков и 8 проверок на соблюдение обязательных требований.