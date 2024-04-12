Шесть водителей пытались дать взятки инспекторам ДПС в Ленобласти и Петербурге

В Ленобласти и Петербурге шесть водителей пытались дать взятки сотрудникам ГИБДД. Против них возбуждены уголовные дела.

Так, 22 марта на Невском проспекте инспекторы ГИБДД остановили 30-летнего гражданина среднеазиатского государства за рулем Daewoo Matiz, у него не было регистрации. Это «недоразумение» он предложил решить за 3 тысячи. В этот же день на Боткинской улице остановили еще одного нелегала, он предложил патрулю уже 5 тысяч.

В аналогичной ситуации 26 марта в Московском районе Петербурга оказался 28-летний мигрант за рулем ГАЗа, к тому же он был еще нетрезв. Он попытался откупиться, предложив 14 тысяч рублей. В тот же день в Мурино тысячу предлагал не пристегнутый ремнем безопасности водитель Skoda Octavia, и 2 тысячи водитель Kia Rio без водительских прав в Кронштадтском районе.

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2 апреля в Выборгском районе Ленобласти мигрант за рулем FAW V5 без регистрационных знаков выехал на «встречку». Он пытался откупиться за 5 тысяч рублей.

В отношении водителей возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Дача взятки» и «Мелкое взяточничество».