За первый квартал 2024 года услугами Пулково воспользовались 4 млн человек

Петербургский аэропорт Пулково обслужил 4,2 млн человек с начала 2024 года и стал вторым в России по объему перевозок за 2023 год, сообщает «Патрульный Петербурга».

В период с января по март 2024 года в Пулково на 8 % вырос пассажиропоток.

Внутренними перелетами воспользовались 3,4 млн пассажиров. Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург, Казань, Мурманск, Самара, Уфа, Новосибирск, Архангельск и Минеральные Воды.

Пассажиропоток на международных рейсах составил 0,8 млн человек. Чаще всего совершались перелеты в Стамбул, Дубай, Минск, Анталья, Ташкент, Душанбе, Самарканд, Ереван, Баку и на Пхукет.