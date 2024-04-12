Клещи напали на 70 петербуржцев за неделю

С 5 по 11 апреля 2024 года жертвами клещей стали 70 жителей Санкт-Петербурга, 18 из них – дети. Об этом сообщает «Патрульный Петербурга».

В черте города от укусов клещей пострадали 14 человек. По четыре случая произошли в Пушкинском и Невском районах. В Красногвардейском районе клещи покусали двоих, а в Красносельском, Петродворцовом, Выборгском и Фрунзенском районах – по одному человеку.

У одного из укушенных зафиксировали клещевой боррелиоз. Случаев энцефалита не обнаружено. В случае укуса клеща следует незамедлительно отправиться в травматологический пункт.