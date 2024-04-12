Жители Петербурга сделали более 10 % от всех заказов садовой мебели по России

В 2024 году жители Санкт-Петербурга стали лидерами по приобретению садовой мебели в России, составляя более 10 % всех заказов только за первый квартал. В 2023 году первое место принадлежало Москве с долей в 9 %.

Аналитики отмечают, что все больше людей используют дачу в качестве места отдыха, а не только для работы в саду. Если в начале 2022 года в тренде были семена, то с началом 2024 года популярностью начали пользоваться подвесные качели, садовая мебель, уличные бассейны и электрические триммеры.

За прошедший год спрос на садовую мебель увеличился в 2,2 раза, а продажи товаров для барбекю на 205 % по сравнению с 2023 годом. Угольные грили стали самым востребованным товаром в данной категории.