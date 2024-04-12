В Петербурге пятикратно выросло число вакансий с совмещенной удаленкой

Количество вакансий, предлагающих сочетание удаленной и офисной работы, в Санкт-Петербурге в 2024 году увеличилось в пять раз, в Ленинградской области – в 47 раз.

В рамках агломерации количество удаленных вакансий за этот период возросло на 24 %. По данным сервиса по поиску работы, процент вакансий, где упоминается гибридный формат работы, в Санкт-Петербурге в 2023 году составлял 3 %.

Наиболее подходящие для удаленной работы районы города по количеству вакансий: Приморский, Центральный и Красногвардейский районы.