На трассе «Кола» автомобиль насмерть сбил пешехода

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло вечером 12 апреля на 101-м километре трассы Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленобласти.

На трассе «Кола» автомобиль насмерть сбил пешехода трасса Кола, сбил пешехода, Ленообласть, ДТП, Волховский район
На трассе «Кола» автомобиль насмерть сбил пешехода трасса Кола, сбил пешехода, Ленообласть, ДТП, Волховский район
На трассе «Кола» автомобиль насмерть сбил пешехода трасса Кола, сбил пешехода, Ленообласть, ДТП, Волховский район
На трассе «Кола» автомобиль насмерть сбил пешехода трасса Кола, сбил пешехода, Ленообласть, ДТП, Волховский район
Фото: ГУ МВД пр СПб и ЛО

По предварительной информации, 31-летний житель Старой Ладоги на Renault Logan сбил 56-летнего мужчину, который пытался пересечь дорогу вне зоны действия перехода. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

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