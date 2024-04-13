На трассе «Кола» автомобиль насмерть сбил пешехода

Смертельное ДТП произошло вечером 12 апреля на 101-м километре трассы Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленобласти.
Фото: ГУ МВД пр СПб и ЛО
По предварительной информации, 31-летний житель Старой Ладоги на Renault Logan сбил 56-летнего мужчину, который пытался пересечь дорогу вне зоны действия перехода. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.
Вам будет интересно
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как новый трамвай «Довлатов» сбил пешеходов у станции метро «Приморская». Дело возбуждено по ст....
13.04.2024 29
Проводится проверка, обстоятельства случившегося уточняются.