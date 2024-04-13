В Всеволожском районе пройдет акция по сбору старой техники

Жителей Всеволожского района Ленобласти приглашают принять участие в экологической акции по сбору старой техники, которую в дальнейшем отправят на переработку.

Перед сдачей техники на утилизацию необходимо удалить все свои персональные данные, если таковые есть, вытащить карты памяти, отсоединить батарейки и заберить документы. Об этом рассказали в тг-канале «Чистая Ленобласть».

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Акция пройдет 14 апреля с 11:00 до 12:00 в деревне Углово у старой остановки и с 12:15 до 13:15 в поселке Романовка у первой «Пятерочке».