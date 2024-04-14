Последняя команда РПЛ забила пять безответных мячей уже в первом тайме

«Балтика» забила «Ахмату» пять безответных мячей в первом тайме матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил в Грозном и закончился со счетом 1:7.

По ходу первой половины встречи у гостей голами отметились Анхело Энрикес, Юрий Ковалев, Виталий Лисакович и Алекс Фернандес, оформивший дубль.

На момент начала матча «Балтика» с 17 очками занимала последнее место в турнирной таблице чемпионата страны. «Ахмат» имел в активе 20 очков и шел на 13-й строчке.