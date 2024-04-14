Международная реакция на удар Ирана по Израилю

Иран около 02:00 мск атаковал Израиль беспилотниками (БПЛА) и ракетами. Были задействованы 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля». Mehr News пишет, что иранцы использовали дроны-камикадзе Shahed-136. Это первая прямая атака Ирана по Израилю.

Постпредство Ирана заявило, что удар по Израилю является самообороной, предусмотренной Уставом ООН, а США должны оставаться в стороне. Джо Байден прервал свой выходной для консультаций с командой по национальной безопасности.

«Президент Байден ясно дал понять: наша поддержка безопасности Израиля непоколебима», – сказано в заявлении Белого дома

Евросоюз осудил иранский удар.

«Это беспрецедентная эскалация и серьезная угроза региональной безопасности», – заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Глава МИД Франции Стефан Сежурне от имени своей страны выразил солидарность с Израилем и назвал действия Ирана «дестабилизирующими». По мнению дипломата, они могут привести к военной эскалации.

Премьер Великобритании Риши Сунак назвал атаку Ирана «безрассудным нападением» и демонстрацией того, что страна намерена «сеять хаос» в регионе.

«Вместе с нашими союзниками мы срочно работаем над стабилизацией ситуации и предотвращением дальнейшей эскалации. Никто не хочет видеть большего кровопролития», – заявил Риши Сунак

Египет выразил глубокую обеспокоенность эскалацией между Ираном и Израилем. МИД страны призывает к максимальной сдержанности, чтобы избежать еще большой нестабильности и напряженности в регионе.