В Китае сестры-близнецы встретились после 30 лет разлуки и удивились сходству

Автор: Сергей Агутин
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Китай
Фото: Baltphoto.ru

Близняшки из Китая, разлученные в раннем детстве, воссоединились спустя 30 лет разлуки, сообщает South China Morning Post.

Старшая Сунь Е и младшая Лю Янь удочерены разными семьями. Спустя много лет Сунь случайно нашла страницу Лю в соцсети, удивилась сходству между ними и поняла, что это ее потерянная сестра. Ей удалось собрать информацию о том, где работает родственница, но Сунь опоздала, Лю уже уволилась.

Старшая сестра смогла найти телефон подруги Лю, рассказав через нее свою историю. Однако Лю не знала, что воспитывалась в приемной семье, поэтому подумала, что Сунь – мошенница. Позже ей рассказали, что ее удочерили и разлучили с сестрой-близнецом в младенчестве.

Решив встретиться, сестры были сильно удивлены: у них одинаковые прически, тембр голоса и стиль в одежде. Более того, близнецы назвали своих сыновей одним и тем же именем – Кевин.

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30.08.2023 2009
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