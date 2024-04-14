В Китае сестры-близнецы встретились после 30 лет разлуки и удивились сходству

Близняшки из Китая, разлученные в раннем детстве, воссоединились спустя 30 лет разлуки, сообщает South China Morning Post.

Старшая Сунь Е и младшая Лю Янь удочерены разными семьями. Спустя много лет Сунь случайно нашла страницу Лю в соцсети, удивилась сходству между ними и поняла, что это ее потерянная сестра. Ей удалось собрать информацию о том, где работает родственница, но Сунь опоздала, Лю уже уволилась.

Старшая сестра смогла найти телефон подруги Лю, рассказав через нее свою историю. Однако Лю не знала, что воспитывалась в приемной семье, поэтому подумала, что Сунь – мошенница. Позже ей рассказали, что ее удочерили и разлучили с сестрой-близнецом в младенчестве.

Решив встретиться, сестры были сильно удивлены: у них одинаковые прически, тембр голоса и стиль в одежде. Более того, близнецы назвали своих сыновей одним и тем же именем – Кевин.