В Петербурге проводится реставрация скульптур Московских триумфальных ворот

Приводят в порядок колонны, кровлю и скульптурные украшения. Предполагается, что все работы завершатся в сентябре 2024 года, сообщает «АБН24».

Реставрация проводится на бюджетные деньги в рамках программы КГИОП. В работе у специалистов в реставрационной мастерской находятся скульптурные украшения ворот.

Московские триумфальные ворота строились с 1834 по 1838 год. Их высота составляет 23 метра, а длина – 36 метров. Высота колонн достигает 15 метров, диаметр составляет более двух метров.